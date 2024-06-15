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Зеленский о сроках окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на фиксацию «реального окончания войны» на следующем мирном саммите
Зеленский о сроках окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский / Photo: Reuters
15 июня 2024 г.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на согласование плана достижения справедливого мира в Украине, который позволит «зафиксировать реальное окончание войны» на следующем мирном саммите. Об этом он заявил в своем выступлении на пленарном заседании Глобального саммита мира в швейцарском Бюргенштоке 15 июня.

Зеленский обозначил три ключевых ожидания от мирной конференции в Швейцарии. Первое – «доказать, что возвращение безопасности действительно возможно», второе – «составление реального плана для воплощения формулы мира», и третье – «определение, как страны будут взаимодействовать на основе Устава ООН».

«Если бы Россия была заинтересована в мире, не было бы войны. Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир и как его можно достичь по-настоящему долговременным путем. Устав ООН является основой для нас», – подчеркнул Зеленский.

Президент также отметил, что после согласования плана действий, его передадут представителям России, «чтобы на втором мирном саммите мы смогли зафиксировать реальное окончание войны».

«Сейчас мы начинаем этот путь. Вместе мы должны доказать, что объединенный мир – это мир, который знает, как правильно действовать», – подытожил президент.

В Швейцарии начался двухдневный Глобальный саммит мира, который продлится 15-16 июня.

На саммите планируется обсуждение мирной формулы, ранее предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским. В его плане содержится десять пунктов, включая отвод российских войск к границам 1991 года, возвращение аннексированного Крыма и выплату репараций Украине.

Одними из основных вопросов на саммите будут обмен пленными, а также энергетическая и продовольственная безопасность.

Турцию на саммите в Швейцарии представляет министр иностранных дел Хакан Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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