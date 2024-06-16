В субботу израильская армия понесла значительные потери в палестинском секторе Газа. Восемь саперов погибли при взрыве бронемашины, предположительно из-за нарушения правил транспортировки взрывчатых веществ. Военные сообщили, что расследуют инцидент, произошедший в районе Тель аль-Султан на западе Рафаха.

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — «Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» — заявило, что машина попала в заранее подготовленное минное поле, что и стало причиной взрыва.

Тем временем, несмотря на растущее международное давление, соглашение о прекращении боевых действий пока остается недостижимым. Ранее Международный суд ООН предписал Израилю немедленно прекратить военное наступление в городе Рафах, но израильские танки продолжили агрессию, продвигаясь в районе Тель аль-Султан. По меньшей мере 19 палестинцев погибли в результате израильских авиаударов и артобстрелов в районе Рафаха и Газы.

Израильские снаряды упали в прибрежной зоне, где тысячам палестинцев в очередной раз пришлось искать убежища. По меньшей мере 15 человек были убиты в результате израильских авиаударов по двум домам в пригородах Газы, сообщили местные жители. Еще четверо погибли при отдельных атаках на юге, сообщили медики.

Израильские военные также сообщили о захвате большого арсенала оружия ХАМАС, в том числе из подземных тоннелей. Вооруженное крыло «Исламского джихада» — «Бригады Аль-Кудс» — заявило в субботу, что Израиль сможет вернуть своих пленников в секторе Газа только в том случае, если прекратит войну и выведет свои силы из эксклава.

Гибель солдат может осложнить политическую ситуацию для премьер-министра Биньямина Нетаньяху, особенно после того, как бывший член военного кабинета Бени Ганц объявил о выходе своей партии из правительства премьер-министра Биньямину Нетаньяху, обвинив израильского главу правительства в отсутствии надлежащей стратегии в отношении сектора Газа. В субботу десятки тысяч израильтян собрались в Тель-Авиве на очередном из еженедельных протестов семей и сторонников пленных с требованием заключения соглашения об их освобождении.

Колоссальные жертвы среди гражданского населения достигли пика спустя восемь месяцев боевых действий в секторе Газа, а перспектив урегулирования конфликта пока не видно. По данным Министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 37 296 палестинцев были убиты в ходе израильской агрессии в секторе Газа.