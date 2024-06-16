Израильская армия сообщила о введении с 15 июня ежедневных тактических пауз в боевых действиях на юге сектора Газа. Перерывы в боях будут действовать с 8:00 до 19:00 ежедневно до особого распоряжения, что призвано обеспечить безопасный путь для гуманитарных грузов в южной части сектора.

Этот шаг, вероятно, стал результатом международного давления на Израиль с целью обеспечить беспрепятственную доставку помощи гражданскому населению в осажденном секторе Газа. Конфликт в палестинском эксклаве продолжается с октября прошлого года, и на данный момент известно о 37 296 погибших и 85 197 раненых.

Ранее Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе и открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для пропуска гуманитарной помощи.

Несмотря на критику со стороны ООН и ордер на арест от Международного уголовного суда, Израиль продолжает агрессию в Газе, обвиняя ХАМАС в нарушении перемирия и отказе освободить израильских пленников.