Спецназ начал штурм ростовского СИЗО. Были слышны выстрелы, после чего на территорию заехала машина скорой помощи.

По информации ФСИН, все взятые в заложники сотрудники СИЗО освобождены, а захватчики были обезврежены.

Сотрудники СИЗО не пострадали, добавили в ведомстве

*** 11:40

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО.

В области наблюдаются перебои в работе Telegram, сообщает издание 161.ru. Жалобы пользователей из региона подтверждают и сервисы, отслеживающие сбои.

По данным «РИА Новости», в районе СИЗО Ростова слышны выстрелы.

*** 11:00

Утром 16 июня заключенные следственного изолятора № 1 Ростова-на-Дону захватили в заложники двух сотрудников СИЗО, сообщило управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ростовской области.

На месте происшествия находятся начальник регионального управления ФСИН, представители правоохранительных органов и прокуратуры. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН. Ведутся переговоры по освобождению заложников. ФСИН заявляет, что СИЗО-1 функционирует в «штатном режиме», а обстановка «контролируемая».

Сообщается, что переговоры с захватчиками пока не привели к успеху. У здания СИЗО-1 собирается группа захвата, территория оцеплена. В центре города ограничено движение транспорта. К следственному изолятору съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии, у здания СИЗО замечены сотрудники ОМОН. По данным ТАСС, в захвате заложников участвуют шестеро уроженцев Ингушетии, обвиняемых в совершении террористических преступлений. По информации источника, они готовились к преступлению несколько месяцев.

Журналисты Baza сообщают, что трое захватчиков были осуждены в 2023 году за подготовку нападения на здание Верховного суда Карачаево-Черкесии. Еще троих сообщников они завербовали в СИЗО. Среди них — 22-летний фигурант дела об изготовлении и незаконном хранении взрывчатки.

Телеграм-канал «112» опубликовал два видеообращения, которые, как утверждается, заключенные записали из СИЗО Ростова-на-Дону, захватив заложников. Откуда у телеграм-канала появились эти видео, неизвестно. Один из заключенных на видео заявил о принадлежности захватчиков к «муджахедам ДАЕШ». Захватчики требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Правоохранительные органы проверяют версию координации захвата заложников извне. По информации Baza, преступникам передали в изолятор оружие, флаги ДАЕШ и средства связи. Заложниками являются начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма и младший инспектор дежурной смены Виктор Кочаков.