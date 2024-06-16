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Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Сотни миллионов мусульман по всему миру совершили праздничный намаз по случаю Курбан-байрама, одного из главных исламских праздников
Мусульмане празднуют Курбан-байрам
Фото: АА / Others
16 июня 2024 г.

16 июня исламский мир отмечает Курбан-байрам (Ид аль-адха) — праздник жертвоприношения. Этот праздник знаменует окончание хаджа и отмечается через 70 дней после Ураза-байрам, на 10-й день месяца Зуль-хиджа.

Праздник связан с пророком Ибрагимом, который по повелению Аллаха выразил готовность принести в жертву своего сына, что стало началом традиции заклания барана. Точная дата празднования может варьироваться в разных странах, и эти дни являются государственными выходными в большинстве мусульманских стран.

Курбан-байрам является кульминацией хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день жертвоприношения совершают символическое кидание камнями и семикратный обход вокруг Каабы. Главным местом притяжения в праздничный день становятся мечети. Праздничный день начинается с намаза, и, следуя традиции, сотни миллионов мусульман сегодня по всему миру собрались в мечетях для отправления религиозного обряда.

Традиционно в этот день верующие ходят в гости друг к другу и открывают праздничные столы, уделяя наибольшее внимание старшему поколению. Важной составляющей праздника является помощь бедным и нуждающимся. Для этого в жертву приносятся животные, и мясо раздается нуждающимся. В Турции с самого утра жители стекаются к мечетям по всей стране, чтобы совершить праздничный намаз.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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