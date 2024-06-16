В воскресенье израильские военные жестко блокировали доступ мусульман к мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме для участия в праздничной молитве.

Сотни людей, в основном молодые мужчины, не смогли пройти к месту поклонения через КПП, а некоторых израильские силовики толкали и избивали дубинками.

Перед молитвой в честь праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха), который мусульмане всего мира отмечают по окончании периода хаджа, паломничества в Мекку, израильские войска ворвались также во внутренний двор мечети Аль-Акса.

С 7 октября израильские власти усилили ограничения на доступ мусульман к иерусалимской мечети, резко ограничив количество людей, которых пускают внутрь.

Аналогичные ограничения были введены и для палестинцев в мечети Ибрагими в Эль-Халиле (Хеврон), где израильские военные разрешили молиться только 8 тысячам человек, сообщают местные СМИ.

В разрушенной войной Газе палестинцы проводили молитвы в честь Курбан-байрама рядом с руинами разрушенных домов и мечетей.

Израильская война в осажденной Газе длится уже девятый месяц и разрушила большинство жилых домов и мечетей, превратив эксклав площадью около 365 кв. км в апокалиптический пейзаж.

По данным правительства Газы, более 800 мечетей были повреждены, из которых 600 — полностью разрушены. Среди них - Большая мечеть Омари в Старом городе, которая является старейшей мечетью Газы, построенной почти 700 лет назад.

В общей сложности, согласно спутниковым снимкам, проанализированным Спутниковым центром ООН, в результате израильских бомбардировок было разрушено более 137 тыс. строений - более половины всех зданий в секторе Газа.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) заявило, что разрушения в Газе «неописуемы», а расчистка завалов займет годы.