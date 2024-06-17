Ведущие руководители американских компаний перешли на сторону Дональда Трампа, утверждает газета Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, представители крупных корпораций США разочаровались в политике президента Джо Байдена и потому присматриваются к республиканскому кандидату, поддерживая его ориентированную на бизнес предвыборную программу.

«Когда Дональд Трамп стал президентом в 2016 году, лидеры бизнеса стремились встретиться с ним в надежде смягчить его торговую политику и популистскую риторику, одновременно поддерживая его ориентированную на бизнес программу снижения налогов и дерегулирования», — пишет WSJ.

Сейчас наблюдается аналогичный тренд, бизнес-круги снова спешат на встречи с Трампом, отмечает газета. После того как Трамп победил Никки Хейли на предварительных праймериз Республиканской партии, за ним выстроилось больше громких имен из мира финансов, утверждает издание. На прошлой неделе Трамп провел ряд встреч с управленцами от мира бизнеса и пообещал сократить налоги и смягчить некоторые из своих самых резких обещаний в отношении иммиграции.

Руководители бизнеса отметила, что их готовность выслушать Трампа проистекает из растущего осознания того, что республиканец реально может победить, от этого возникает желание сформировать повестку их программы до выборов, а не пытаться сделать это после. Многие из тех, кто дистанцировался от Трампа после беспорядков 6 января 2021 года в Капитолии, устроенных сторонниками бывшего президента, смягчили свою критику на фоне успехов Трампа, отмечает газета.

Даже такие руководители, как Джейми Даймон из JPMorgan Chase и Брайан Мойнихан из Bank of America, которые исторически избегали поддержки кандидатов, продемонстрировали признаки потепления в отношении политики Трампа, пишет WSJ.

Трамп пообещал представителям крупного бизнеса США, что как президент он будет лучше Байдена в вопросах налогов и экономики. Он заверил, что ставка корпоративного налога при нем составит 20% и может снизиться до 15%.