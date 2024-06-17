Премьер-министра Эстонии Кайю Каллас прочат на пост следующего руководителя внешней политики Европейского союза, но ее жесткая позиция в отношении России может вызвать сомнения в том, что она сможет представлять мнения всех членов блока.

Неофициальные переговоры лидеров ЕС в понедельник, первые после выборов в Европарламент, посвящены назначениям на высшие посты в блоке.

Ожидается, что глава исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии — Урсула фон дер Ляйен получит второй срок, а дипломаты ЕС говорят, что Каллас находится в числе кандидатов на смену главному европейскому дипломату Жозепу Боррелю.

Каллас, которой во вторник исполняется 47 лет, известна как видный критик России и ее экспансионистской политики целей с тех пор как возглавила правительство Эстонии в 2021 году.

Каллас разыскивается в России с февраля за свою роль в демонтаже памятников советской эпохи в ее стране.

Каллас пользуется хорошей репутацией за рубежом, хотя не все страны блока разделяют ее стойкое неприятие России.

При этом ее популярность на родине пострадала в прошлом году, когда местные СМИ обнаружили, что ее муж участвовал в бизнесе, который продолжал работать в России. Сама же Каллас публично критиковала всех, кто делал подобное.

Ее правительство также повысило налоги вскоре после выборов 2023 года и легализовало однополые браки, против которых выступает почти половина страны.

Возглавляя «Партию реформ» с 2018 года, она стала первой женщиной-премьером Эстонии в 2021 году.