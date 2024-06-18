В ночь на вторник украинские дроны поразили топливные резервуары в Ростовской области РФ. Об этом сообщил глава региона.

«В Азове в результате атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами. По предварительным данным, жертв нет. Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», — говорится в сообщении ростовского губернатора Василия Голубева в его телеграм-канале.

Местные телеграм-каналы пишут со ссылкой на очевидцев о как минимум пяти взрывах в окрестностях порта, а также о пожаре на заводе по производству метанола.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ отчиталось утром, что ликвидацией пожара на азовском предприятии занимаются более 70 сотрудников, 21 пожарная машина и один пожарный поезд. Ведомство опубликовало кадры с места происшествия.

«К месту направлен пожарный поезд. В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники. Пострадавших нет. Для контроля за состоянием воздуха направлена лаборатория Роспотребнадзора», — отчитались в МЧС, не уточняя причины пожара.

В апреле военная разведка Украины (ГУР) заявляла о поражении на нефтепровода близ Азова — по нему, согласно ГУР, топливо поступает с нефтебазы в Азовский морской порт. Российские региональные власти тогда опровергали эти сообщения, назвав их недостоверными.