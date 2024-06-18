Казахстан не принял участие в швейцарском мирном саммите из-за графика международных мероприятий. Об этом сообщил журналистам на брифинге в Астане представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«Казахстан не принял участие в этом саммите из-за графика международных мероприятий», — заявил Смадияров.

«Мы не можем дать какую-то информацию по этому поводу, так как мы там не участвовали», - ответил чиновник на вопрос о потенциальном присоединении Астаны к итоговой декларации.

Саммит проходил в швейцарском Бюргенштоке, в нем приняли участие представители более 90 стран и четыре наднациональных организации. Коммюнике подписали 80 стран из 92. Три страны (Ирак, Иордания и Руанда) затем отозвали свои подписи.

Представителей Китая и России на саммите не было.

В начале июня Смадияров во время общения с прессой заявил, что Астана «рассмотрит» возможность участия в мирном саммите с учетом «графика» и «международной позиции» страны.

«Казахстан исторически поддерживает одинаково тесные политические, экономические и культурно-гуманитарные отношения как с Украиной, так и с Россией. Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН. В этом контексте мы последовательно выступаем за мирное решение данного конфликта, который должен быть решен в плоскости двусторонних отношений между этими странами», — добавил тогда представитель МИД Казахстана.