ПОЛИТИКА
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Латвия запретила спектакли на русском языке
Латвийский национальный театр отменил постановки даже антивоенных авторов и актеров из России. Минкульт страны отметил, что пока идет война в Украине, на сценах Латвии не должно идти произведений на русском языке
Латвия запретила спектакли на русском языке
Reuters / Reuters
18 июня 2024 г.

Латвийский театр отменил спектакль «Дневник безумцев» по пьесе Дмитрия Крымова и ввел полный запрет на любые спектакли на русском языке. Спектакль должен был пройти 18 и 19 сентября, главные роли в нем должны были сыграть покинувшие Россию актеры — Чулпан Хаматова и Максим Суханов. Оба раскритиковали российское вторжение в Украину еще в 2022 году — аналогично поступил и автор произведения драматург Крымов.

Как уточнил директор латвийского театра Марис Витолс, учреждение расторгло контракт с Entracte International на постановку спектакля, а также ввело мораторий на любые произведения на русском языке.

«Сцена Национального театра не подходит для гастрольных спектаклей на русском языке, пока Россия продолжает войну в Украине», — заявил Витолс, добавив, что мораторий на постановку спектаклей на русском языке будет действовать до окончания конфликта.

Витолс подчеркнул: этот шаг на самом деле не был направлен против артистов, покинувших Россию из-за военных действий. Театр «уважает» их решение покинуть страну и «осуждает» руководство России за военное вторжение в Украину, добавил Витолс.

Однако решение отменить «Дневник безумцев» неизбежно затронет артистов, высказавшихся против войны и уехавших в Латвию. Спектакль был поставлен Дмитрием Крымовым, который открыто осудил войну в Украине и отказался возвращаться в Россию. Другой спектакль в постановке Крымова, «Синдром Питера Пена», идет на латышском языке в Национальном театре и, по-видимому, не пострадал от этого шага.

Власти Латвии пока проводят наиболее жесткую политику в отношении русскоязычного меньшинства страны, подозревая его в симпатиях к Кремлю. Рига в 2023 году решила запретить преподавание русского языка в школах страны — этот шаг раскритиковали в комитете ООН по правам человека. В частности, во Всемирной организации осудили практики латвийского руководства, назвав их дискриминационными по отношению к русскоязычному меньшинству.

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