Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил во вторник, что шиитская группировка «Хезболла» будет уничтожена в случае «тотальной войны». Предостережение министра сделано на фоне напряженности на границе с Ливаном, сопровождающейся обменом огнем между группировкой и израильскими силами.

«Мы очень близки к моменту принятия решения по перемене правил игры в отношении «Хезболлы» и Ливана. В случае тотальной войны «Хезболла» будет уничтожена, а Ливан понесет серьезный ущерб», — заявил Кац, согласно заявлению его офиса.

Эскалация между Израилем и Ливаном достигла пика в последние недели. На фоне ожесточенных обстрелов представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что продолжение атак со стороны Ливана может «вынудить» Израиль начать наземную операцию против ливанской группировки.

«Возрастающая агрессия «Хезболлы» подводит нас к грани более широкой эскалации, которая может иметь разрушительные последствия для Ливана и всего региона», — заявил Хагари.

С начала мая «Хезболла» и Израиль резко усилили трансграничные удары. Израиль на прошлой неделе убил одного из командиров ливанской группировки Талеба Абдуллу, самого высокопоставленного чиновника «Хезболлы». В ответ «Хезболла» выпустила более 200 ракет по северу Израиля 12 июня.

Представители сил ООН в Ливане 16 июня предупредили, что существует «очень реальный» риск того, что дальнейший рост противостояния может спровоцировать Израиль на более широкий конфликт. Спецкоординатор ООН по Ливану Жанин Хеннис-Пласшерт и глава миротворческих сил ООН Арольдо Лазаро заявили, что они «глубоко обеспокоены» эскалацией на границе Ливана.

Официальные лица США также все больше обеспокоены тем, что между Израилем и Ливаном может разразиться полномасштабная война. В свете этих опасений Вашингтон направил в Бейрут и Тель-Авив Амоса Хохштейна, старшего советника президента США Джо Байдена. Его задача — попытаться отговорить ливанцев и израильтян от масштабной эскалации.

Однако задача у Хохштейна не из легких — он ведет переговоры с правительством Ливана, которое не имеет должного влияния на «Хезболлу». Израиль также ведет крайне противоречивую политику и уже не раз отказывался исполнять мирные инициативы Вашингтона.