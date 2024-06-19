Американская компания Nvidia заняла первое место по капитализации в мире, опередив Microsoft и Apple, а также Exxon Mobil и производителя сигарет Philip Morris. Цена акций производителя микрочипов достигла нового рекордного уровня в $3,34 трлн, увеличившись более чем вдвое с начала года.

Восхождение Nvidia было обусловлено бумом искусственного интеллекта (ИИ) и растущим спросом на чипы компании, известные как графические процессоры (GPU), которые позволили создавать системы ИИ.

Рост Nvidia — один из самых быстрых в истории рынка. Всего два года назад рыночная оценка компании составляла чуть более $400 млрд. Теперь, в течение года, она выросла с $1 трлн до более чем $3 трлн.

18 июня цена акций Nvidia выросла на 3,6%, поднявшись до $3,34 трлн — рекордное значение для Уолл-стрит. Акции Microsoft и Apple, напротив, упали, в результате чего производитель чипов из Кремниевой долины обогнал их. За последние пять лет цена акций Nvidia выросла более чем на 3000% и продолжает расти на 170% каждый квартал.

Восхождение Nvidia свидетельствует о том, насколько ИИ изменил положение крупнейших мировых компаний. Появление этой мощной технологии сначала привело к тому, что Microsoft стала крупнейшей компанией по рыночной капитализации в январе, сместив Apple, а затем подтолкнуло Nvidia к завоеванию первого места. На прошлой неделе Apple заявила, что тоже вступает в игру с искусственным интеллектом и этой осенью добавит эту технологию в свои продукты, включая iPhone.

За годы до других крупных производителей чипов генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сделал ставку на то, что графические процессоры будут необходимы для создания ИИ. Он адаптировал свою компанию к тому, что, по его мнению, станет следующим крупным бумом в области технологий.

Его крупная ставка окупилась полностью. По некоторым оценкам, Nvidia контролирует более 80% рынка чипов, используемых в системах ИИ. Крупнейшие клиенты Nvidia регулярно борются за заказы на чипы для управления компьютерами в своих гигантских центрах обработки данных и создают собственные чипы искусственного интеллекта, чтобы не зависеть от одного поставщика. Однако на то, чтобы конкурировать с Nvidia, у компаний уйдут годы.