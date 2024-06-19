Турция достигла цели НАТО по выделению не менее 2% годового ВВП на оборону. Об этом гласит последняя официальная статистика НАТО, обнародованная в понедельник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в этом году 23 из 32 стран-членов альянса достигнут целевого показателя расходов.

В прошлом году члены НАТО договорились тратить на оборону не менее 2 % своего валового внутреннего продукта.

Ожидаемые траты на оборону в четыре раза превышают показатели 2021 года. Тогда целевые расходы выполняли лишь шесть стран альянса. Это было до полномасштабной войны в Украине, которая началась в феврале 2022 года.

Последние данные показали, что Турция с показателем 2,09 % выполнила поставленную задачу. За последнее десятилетие средний показатель Турции колебался в районе 1,58 %, достигнув максимума в 1,86 % в 2020 году. Но теперь ожидается, что в ближайшие годы он останется выше двухпроцентного порога.

Следует отметить ежегодный рост оборонных расходов Турции, который составил 44 % по сравнению с предыдущим годом. Это ставит ставит страну на третье место после Чехии и Румынии по росту оборонных расходов.

В НАТО также сообщили, что Турция содержит вторую по численности армию альянса с 481 тыс. военнослужащих, следуя за США, которые держат первенство с 1,3 млн военнослужащих.

Столтенберг подчеркнул, что эти данные демонстрируют, как участники альянса вносят вклад в коллективное распределение бремени для защиты всех союзников.

«В этом году союзники по НАТО увеличат свои расходы на оборону на 18%. Это самый значительный рост за последние десятилетия», — отметил он.