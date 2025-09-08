ТУРЦИЯ
Министр Фидан поздравил нового главу МИД Великобритании
Стороны также обсудили двустороннюю повестку, включая график предстоящих визитов на высоком уровне
Министр Фидан поздравил нового главу МИД Великобритании
Хакан Фидан / AA
8 сентября 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в понедельник поздравил Иветт Купер с назначением на пост главы британского МИД. Об этом сообщили источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Во время телефонного разговора стороны обсудили двустороннюю повестку, включая график предстоящих визитов на высоком уровне между Турцией и Великобританией. Также были затронуты такие темы, как торговля, оборона и борьба с терроризмом.

Фидан и Купер обменялись мнениями по вопросам урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также по последним событиям на Ближнем Востоке.

Иветт Купер сменила на посту министра иностранных дел Дэвида Лэмми, который был назначен заместителем премьер-министра.

Эту должность он занял после ухода Анджелы Рейнер, покинувшей правительство в связи с результатами независимого этического расследования. Проверка выявила, что Рейнер недоплатила гербовый сбор при покупке недвижимости в мае.

