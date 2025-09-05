«Мы очень быстро спроектировали и завершили строительство производственного комплекса, где могут применяться самые передовые технологии мира для выпуска танков и новых поколений боевых машин.

Здесь мы будем производить как наш национальный танк ALTAY, так и новую бронемашину 8×8 ALTUĞ. У нас уже есть заказы. Этот комплекс, с созданной вокруг него промышленной кластерной структурой и социальной инфраструктурой, станет основой нашей наземной оборонной промышленности».

«Надеемся, что вскоре после официальной церемонии открытия производство продолжится в таком объеме, чтобы удовлетворить потребности наших вооруженных сил и дружественных стран в сфере оборонной промышленности», — сказал председатель совета директоров компании-производителя BMC Фуат Тосьялы.