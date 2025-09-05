В Турции началось серийное производство одного из важнейших проектов оборонной промышленности страны — боевого танка ALTAY.
Началось производство на современном комплексе, созданном в Специализированной промышленной зоне авиации и космоса (HAB) в Анкаре.
Комплекс оснащен современными производственными технологиями, включая промышленных роботов турецкого производства.
На предприятии, где используются технологии нового поколения, ведется интенсивная работа — от изготовления корпуса до финальной сборочной линии. Серийное производство танка ALTAY уже стартовало, а первая поставка будет осуществлена во время официального открытия комплекса.
«Мы очень быстро спроектировали и завершили строительство производственного комплекса, где могут применяться самые передовые технологии мира для выпуска танков и новых поколений боевых машин.
Здесь мы будем производить как наш национальный танк ALTAY, так и новую бронемашину 8×8 ALTUĞ. У нас уже есть заказы. Этот комплекс, с созданной вокруг него промышленной кластерной структурой и социальной инфраструктурой, станет основой нашей наземной оборонной промышленности».
«Надеемся, что вскоре после официальной церемонии открытия производство продолжится в таком объеме, чтобы удовлетворить потребности наших вооруженных сил и дружественных стран в сфере оборонной промышленности», — сказал председатель совета директоров компании-производителя BMC Фуат Тосьялы.