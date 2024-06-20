Министерство иностранных дел Турции в лице пресс-секретаря Онджю Кечели опровергло сообщения о том, что патриарх греческой православной церкви принимал участие в саммите по Украине, прошедшем 15-16 июня в Швейцарии, в качестве государства.

Кечели заявил: «Сообщения о том, что Патриархат греческой православной церкви участвовал в саммите по Украине в качестве государства, не соответствуют действительности».

Также было опровергнуто проведение официальной встречи министра иностранных дел Турции с патриархом Варфоломеем в рамках этого мероприятия.

«Наш министр не проводил официальную двустороннюю встречу с патриархом Варфоломеем на полях саммита», - отметил Кечели.

Кечели добавил, что Турция запросила объяснения у организаторов саммита из Швейцарии и Украины относительно утверждений о том, что патриарх греческой православной церкви был включен в список подписантов итогового совместного заявления.

«Наша государственная политика в отношении статуса патриархата греческой православной церкви остается неизменной», - подчеркнул Кечели.