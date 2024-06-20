Российских министров, сопровождавших президента Владимира Путина в ходе визита в Пхеньян, выдворили из комнаты для переговоров. Северокорейская служба протокола была возмущена тем, что российские чиновники вошли в зал до лидера КНДР Ким Чен Ына.

Инцидент попал на прямую трансляцию северокорейских государственных СМИ и российских каналов.

На записи видно, как глава МИД РФ Сергей Лавров, первым вошедший в комнату, сидит за столом переговоров и жалуется, что он чем-то испачкался. Затем рядом с ним садятся первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Виталий Савельев.

После этого в комнату вошли заместитель премьер-министра Александр Новак, министр обороны Андрей Белоусов, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

«Стойте», — говорит им северокорейский чиновник за кадром и требует, чтобы министры покинули зал заседаний. По его словам, того требует протокол — первым в зал должен войти северокорейский лидер.

«Надо было сразу предупредить, — говорит российский представитель. — Сначала вы говорите нам бежать...»

Трансляция резко переключается на кадры теперь уже пустого конференц-зала, где Путин и Ким позже проведут двусторонние переговоры.

После этих переговоров Россия и Северная Корея подписали стратегический договор, который включает пункт о взаимной обороне, что Путин назвал «прорывом».

На встрече с лидером КНДР Путин также отметил, что Москва «не исключает военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанным сегодня договором».

Ким в ответ назвал Путина «дорогим другом корейского народа» и сказал, что его страна «выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству» в связи с войной в Украине.

Путин заявил, что РФ ценит «последовательную и непоколебимую» поддержку и призывает к пересмотру режима санкций ООН, который запрещает поставки и закупки оружия у КНДР.