Ультраправая политическая группа Джорджи Мелони в Европейском парламенте набрала 83 голосов — этого достаточно, чтобы обойти либеральную партию «Возрождение» французского президента Эммануэля Макрона. Это позволит итальянцам занять третье место в Европарламенте и претендовать на высшую должность главы Еврокомиссии.

Изменение иерархии внутри парламента может помешать попыткам действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обеспечить себе второй пятилетний срок. Кроме того, усиление правых может изменить законодательную повестку блока до 2029 года.

«Выборы сместили центр тяжести Европы вправо», — констатировала Мелони 19 июня. — «Я думаю, что в нынешнем парламенте мы увидим этот шаг в изменении подхода к определенной политике».

Если партия «Обновление» Макрона не увеличится в размерах до 4 июля, то она уступит свое место в Европарламенте. Таким образом, в триумвирате ассамблеи окажутся консерваторы и правые — и ни одной партии, представляющей центристов. Именно последние привели к власти в 2019 году Урсулу фон дер Ляйен.

Мелони отметила, что теперь она «работает над организацией альтернативного фронта слева» и ведет переговоры с несколькими фракциями в Европейском парламенте, чтобы добиться большей полноты власти.

Как пишет Financial Times (FT), 17 июня во время ужина глав правительств ЕС Мелони раскритиковала коллег, включая Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, за их попытку договориться о том, кого назначить на три высшие должности ЕС на следующие пять лет, не учитывая мнение Италии.

Шольц и Макрон хотят согласовать второй срок фон дер Ляйен, а также назначить бывшего премьер-министра Португалии Антониу Косту на пост президента Евросовета, а премьер-министра Эстонии Каю Каллас — на пост главы евродипломатии.

«Мне показалось сюрреалистичным, что некоторые выступили с предложениями по именам на высшие посты, не подумав сначала о том, какие сигналы исходят от граждан и какие должны быть изменения в приоритетах», — упрекнула своих коллег Мелони.

Она также заявила, что потребует «роли самого высокого уровня» для Италии в институтах ЕС. «Сегодня все знают, какова роль Италии, у которой сегодня самое прочное правительство из всех», — подчеркнула премьер.