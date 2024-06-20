Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что низкая рождаемость приобрела катастрофические масштабы, потому в стране вводится «‎демографическая чрезвычайная ситуация»‎. Политик пообещал приложить все усилия для решения проблемы и стимулировать рождаемость.

Президентский комитет по вопросам низкой рождаемости и старения населения вынес мрачный прогноз о том, что население Кореи в конечном итоге может исчезнуть уже в ближайшем столетии, если тенденция сокращения рождаемости не будет обращена вспять.

«Сегодня я официально объявляю демографическую чрезвычайную ситуацию в стране. Мы задействуем комплексную общегосударственную систему реагирования до тех пор, пока проблема низкой рождаемости не будет преодолена», — отметил президент во время встречи 19 июня.

Общий коэффициент рождаемости в Корее — среднее количество детей, которых рожает женщина за свою жизнь — упал до нового минимума в 0,72 в 2023 году. Это значительно ниже уровня воспроизводства в 2,1, необходимого для поддержания численности населения страны на уровне 51 млн человек.

За последнее десятилетие правительство Южной Кореи пыталось различными стимулами побудить семьи заводить детей. Однако против этого играют экономические факторы, такие как сверхвысокие цены на жилье, расходы на образование и длительный рабочий день. Все это вынудило молодых корейцев больше думать о карьере, уделяя меньше времени построению семей.

Президент Юн Сук Ель выделил три основных направления работы для повышения рождаемости — увеличение пособий по уходу за ребенком и продление отпуска для отцов. Кроме того, власти хотят ввести гибкий рабочий график для родителей, расширить возрастные ограничения для сокращенного рабочего времени для родителей маленьких детей и предоставлять субсидии работодателям, которые нанимают временных сотрудников вместо сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Юн также пообещал увеличить поддержку по уходу за детьми и расширить программы продленки в начальных школах. Семьям с новорожденными будет отдаваться приоритет в распределении жилья и предоставлении кредитов под низкий процент на покупку жилья. Программу планируется начать уже в этом году.