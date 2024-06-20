Россия рассматривает возможные изменения в своей ядерной доктрине, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам. По его словам, изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

«Я уже говорил, что сейчас мы думаем на тему о том, что и как в этой ядерной доктрине можно было бы поменять. И связано это с тем, что появляются — и во всяком случае мы знаем, что вероятный противник над этим работает — новые элементы, связанные с понижением порога применения ядерного оружия», — заявил Путин.

Президент РФ отметил, что речь идет о разработке «взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности». Он добавил: «И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание».

Путин также заявил, что возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужна, так как «при ответе на встречный удар противник будет гарантировано уничтожен».

Вместе с тем, по словам Путина, ядерные силы России всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

«Стратегические ядерные силы РФ всегда находятся в состоянии полной боевой готовности. Поэтому то, что делается сейчас в западных странах, нас мало беспокоит. Но мы за этим внимательно наблюдаем и, в случае роста каких-то угроз, будем соответствующим образом и адекватно на это реагировать», — сказал российский президент.

«Они [Запад] говорят, что хотят добиться стратегического поражения России на поле боя. Для России это означает прекращение ее государственности, конец тысячелетней истории Российского государства, я думаю, что это для всех понятно», — сказал Путин.

В ходе пресс-конференции Путин заявил, что Россия не исключает поставок вооружений КНДР в рамках заключенных ранее договоренностей.

Путин назвал удары Украины по территории РФ западным оружием, «близкими к акту агрессии» и обратил внимание, что «те, кто поставляют это оружие, считают, что они с нами не воюют». «Я вот и сказал, в том числе в Пхеньяне, что мы тогда оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы мира. Имея в виду наши договоренности с КНДР, я и этого не исключаю», — сказал глава РФ.

Ранее Путин уже говорил о возможности изменения ядерной доктрины. На ПМЭФ-2024 он подчеркнул, что ядерное оружие применяется в исключительных случаях и Россия способна провести ядерные испытания, но пока такой необходимости нет. Однако глава государства не исключил возможность изменений в доктрине: «Эта доктрина, это живой инструмент, и мы внимательно смотрим за тем, что происходит в мире, вокруг нас, и не исключаем внесение каких-то изменений».

После начала российской войны в Украине о риске начала ядерной войны или третьей мировой неоднократно говорили как западные, так и российские политики.