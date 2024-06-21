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Бандиты напали на дом легендарного Баджо
Банда из пяти вооруженных грабителей ворвалась в дом итальянского футболиста Роберто Баджо. Спортсмен был ранен при попытке сопротивления и госпитализирован
Бандиты напали на дом легендарного Баджо
Роберто Баджо / Фото: AP / Others
21 июня 2024 г.

Банда из пяти вооруженных грабителей ворвалась в дом легендарного итальянского футболиста Роберто Баджо, когда тот смотрел матч чемпионата Европы по футболу Испания — Италия (1:0).

Согласно информации газеты Corriere della Sera, Баджо попытался оказать сопротивление налетчикам, однако один из них ударил его рукояткой пистолета по голове, что вызвало сильное кровотечение.

Хозяина и его семью связали и закрыли в одной из комнат. Баджо смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода грабителей и вызвал полицию. Его самого госпитализировали.

Роберто Баджо был признан лучшим футболистом Европы и мира в 1993 году и считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он выступал на трех чемпионатах мира, став серебряным призером ЧМ-1994 и бронзовым медалистом ЧМ-1990.

Баджо – единственный итальянский футболист, забивавший мячи на трех чемпионатах мира. Баджо выступал за итальянские клубы «Виченца», «Фиорентина», «Ювентус», «Милан», «Болонья», «Интер» и «Брешия». Он является двукратным чемпионом Италии, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Италии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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