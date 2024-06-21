Соперник президента США Джо Байдена на выборах Дональд Трамп заявил, что не отправит американские войска в Украину в случае своей победы. Об этом он сказал в эфире подкаста All In.

Трамп, отвечая на вопрос о возможной отправке американских военных в Украину, если станет президентом, заявил: «Гарантирую, я этого не сделаю».

Он отметил, что для Франции ситуация отличается, поскольку они «более или менее соседи» Украины, а между США и Украиной – океан.

Трамп также упомянул разговоры о возможном вступлении Украины в НАТО и заявил, что слышал, что Франция рассматривает возможность борьбы в Украине самостоятельно.

«Ну что ж, удачи им», – добавил он.

Кроме того, Трамп поделился информацией, что, по его сведениям, Украина из-за нехватки военных планирует привлекать детей и людей старшего возраста к боевым действиям.

«Я как-то читал, что у них нет солдат, у них нет человеческой силы. Они хотят использовать детей, они хотят использовать старых людей, очень старых людей. Людей, которые, возможно, на самом деле не готовы для боя», – сказал он.

Также Трамп заявил, что Джо Байден не должен был обещать Украине членства в НАТО, и что намерения Украины присоединиться к альянсу спровоцировали вторжение России.