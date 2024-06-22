Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы и Федеральной службы судебных приставов начали вербовать подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам для службы в воинских частях, участвующих на войне в Украине, сообщает «Коммерсантъ». Ранее газета писала, что вербовкой фигурантов занимаются следователи СК.

Сотрудники перечисленных ведомств разъясняют фигурантам дел, что они могут заключить контракт с Минобороны и освободиться от уголовной ответственности.

По данным издания, сотрудники МВД и ФСБ получили указания по взаимодействию с командованием воинских частей для приостановления и прекращения расследований в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на военную службу. Аналогичные указания получили сотрудники МЧС, ФТС и ФССП.

Фигурантам дел в возрасте от 18 до 65 лет разъясняют их право заключить контракт с Минобороны. Обращения желающих должны незамедлительно направляться в военкоматы. Для контроля за мобилизацией подозреваемых и обвиняемых будут составлены списки с указанием инкриминируемых деяний.

По данным источников газеты, подозреваемым предлагают военную службу сразу после возбуждения уголовного дела, за исключением дел, связанных с терроризмом, госизменой, шпионажем и педофилией.

В случае заключения контракта уголовное преследование приостанавливается и прекращается после награждения госнаградой, завершения военных действий в Украине или «утраты жизни или здоровья».

Контрактников проверяют на причастность к новым преступлениям во время службы. Если военнослужащий дезертирует или не исполнит приказ, старые дела возобновятся и соединятся с новыми.

На этой неделе глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила закон о контроле правоохранительных органов за заключенными, получившими помилование за участие в военной операции. Контроль нужен, чтобы «помочь этим людям социализироваться» и «защитить общество».

Инициатива появилась на фоне задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Кемеровской области, который ранее был судим за убийство и участвовал в военной операции.

С ноября 2022 года в России разрешено мобилизовать лиц с неснятой или непогашенной судимостью за тяжкие преступления, за исключением шпионажа, вооруженного мятежа, госизмены, возбуждения ненависти или вражды, унижения человеческого достоинства и других подобных преступлений. Летом 2023 года президент Владимир Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации.

Весной этого года в стране был принят закон, освобождающий от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, если они поступят на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.