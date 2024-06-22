Верховный суд Ирана отменил смертный приговор рэперу Томаджу Салехи и постановил провести повторное судебное разбирательство.

Ранее, 24 апреля, суд в Иране приговорил Салехи к смертной казни за поддержку протестов, прошедших в стране в 2022 году после смерти Махсы Амини, задержанной полицией нравов за «неправильное ношение хиджаба».

Салехи был арестован в октябре 2022 года, а в 2023 году Верховный суд Ирана приговорил его к шести годам и трем месяцам тюрьмы. Однако суд города Исфахан пересмотрел это решение и вынес рэперу смертный приговор.

Адвокат артиста назвал вердикт беспрецедентным и заявил о намерении обжаловать решение суда.

Ранее Amnesty International отметила всплеск зарегистрированных смертных приговоров в Иране, где власти казнили по меньшей мере 853 человека — по сравнению с 576 в 2022 году. Среди казненных в Иране были 24 женщины и 5 человек, которые на момент совершения преступлений были детьми. Практика смертных казней непропорционально сильно затронула белуджское меньшинство Ирана, подчеркивают правозащитники.

«Иранские власти <…> активизировали казни за преступления, связанные с наркотиками, что еще больше подчеркивает дискриминационное воздействие смертной казни на наиболее маргинализированные и обедневшие общины Ирана», — заявила генеральный секретарь Amnesty Агнес Калламар.