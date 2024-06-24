Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова предупреждает о возможном вмешательстве России в выборы в немецкий Бундестаг, которые состоятся в следующем году. Об этом она заявила в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

Юрова отметила, что Европа сейчас живет в «новую эру враждебного влияния», упомянув при этом платформу Voice of Europe, которая «распространяла российскую пропаганду в ЕС» и, по версии европейских чиновников, была причастна к кампании влияния на выборы в Европарламент.

«Я боюсь, что Voice of Europe является планом для дальнейших операций — в том числе накануне всеобщих выборов в следующем году. Это фальшивое средство массовой информации, вероятно, является лишь верхушкой айсберга», — заявила вице-президент ЕК.

Она добавила, что эта платформа может быть использована как «метод враждебного влияния». По словам Юровой, Германия, Франция и Польша находятся «под особенно сильным давлением российской дезинформации».

По ее словам, президент РФ Владимир Путин пытается инвестировать в эти центральноевропейские страны, «потому что надеется получить большую прибыль от изменения общественного мнения».

Юрова призвала к большему сопротивлению в ЕС, отметив, что опасность российского влияния «становится еще больше».

Ранее, в марте, чешские спецслужбы заявили, что сайт использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции. В мае медиакомпания была внесена в санкционный список Евросоюза.