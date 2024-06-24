Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что на следующей неделе Украина получит 2,5 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ.

По его словам, ЕС разработал юридическую процедуру, которая позволяет избежать блокировок со стороны стран-членов. Боррель отметил, что первый транш поступит на следующей неделе, а второй — через несколько недель.

Главный дипломат ЕС подчеркнул, что недавний мирный саммит в Швейцарии «открыл дипломатический путь к окончанию войны, но президент РФ Владимир Путин ответил тем, что ездит всюду, где может получить оружие».

«Мы должны увеличить нашу поддержку Украины. Украине нужна поддержка сейчас», — резюмировал Боррель.

Боррель заявил, что Евросоюз разработал обходной путь, чтобы избежать вето Венгрии на закупку оружия для Украины за счет доходов от замороженных российских активов. Это также может расчистить путь для выплаты Киеву $50 млрд, предусмотренных лидерами G7 на саммите в Италии.

Тем не менее, Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, которые предусматривают блокировку российских активов, так как решение должно обновляться каждые шесть месяцев единогласно всеми 27 странами ЕС.

Ранее лидеры G7 достигли принципиальной договоренности о предоставлении Украине кредитов на сумму $50 млрд за счет процентов от российских суверенных активов, замороженных после вторжения РФ в соседнюю страну в 2022 году. Это политическое соглашение стало центральным событием первого дня ежегодного саммита лидеров G7, который проходит на юге Италии.