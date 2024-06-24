Российский парламент рассмотрит законопроект, который разрешит продажу в стране только тех устройств мобильной связи, которые имеют доступ к онлайн-магазину приложений RuStore. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Пояснительные комментарии к законодательной инициативе гласят, что продавать «отдельные виды технически сложных товаров» разрешено будет лишь в том случае, если их операционные системы позволяют установку RuStorе. Там же уточняется обязательность возможности проводить банковские платежи через российский магазин приложений.

RuStore доступен для установки на устройствах на платформе Android, но ряд других систем, в том числе Apple, пока не разрешают установку российского аналога App Store и Google Play Store.

Авторы пояснительной записки сетуют, что компания Apple продолжает «устанавливать запретительные условия, не позволяющие скачать RuStore».

Авторами законопроекта выступили депутаты Андрей Клишас, Антон Горелкин, Ирина Рукавишникова и Артем Шейкин.

«Предлагаемый подход позволит обеспечить без затрат федерального бюджета отказоустойчивость и бесперебойность оказания российским гражданам интернет-сервисов, частных и государственных услуг», — отмечается в комментариях к инициативе.

В мае 2022 года был запущен российский магазин приложений RuStore для устройств на Android. Это последовало за удалением из западных магазинов приложений ряда российских банков. Эти финансовые учреждения попали под международные санкции в связи с российским вторжением в Украину в феврале 2022 года.