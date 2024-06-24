Украина нанесла успешные удары по более чем 30 нефтеперерабатывающим предприятиям и нефтебазам в РФ. Об заявил президент Украины Владимир Зеленский во время поздравлений Центра специальных операций «А» СБУ с тридцатой годовщиной с момента формирования.

Он отметил стратегический вклад подразделения украинской спецслужбы в ход борьбы с российским вторжением.

«Уже поражено более 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов, нефтебаз. <…> Для дронов СБУ уже расстояние в полторы тысячи километров не является проблемой», — подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что атаки на российскую топливную инфраструктуру приближают украинскую победу.

Зеленский добавил, что текущий этап войны требует от Украины стойкости против российских натисков.

«Нужна максимальная отдача от каждого подразделения. Нужен максимально четкий результат каждого боевого задания для наших ребят. Мы можем и должны вернуть Украине боевую инициативу в этой войне. Мы защищаем свой дом, свою землю, жизнь украинского народа. И обязательно защитим», — сказал он.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник ранее рассказал украинскому информагентству УНИАН, сколько нефтяных заводов надо уничтожить, чтобы РФ испытала ощутимый урон. По его словам, необходимо поразить порядка 50% российского топливного потенциала — тогда это явственно скажется на ходе боевых действий.

Пока, говорит Черник, ВСУ удалось задеть около 15% потенциала РФ по нефтепереработке. Он добавил, что Москва имеет примерно около 30 крупных нефтяных заводов и в пределах 50 — поменьше.

По его словам, часть НПЗ расположены за Уральским хребтом. Он упомянул новый беспилотный комплекс «Сокол», недавно испытанный ВСУ, который способен достигать целей на расстоянии до 3,3 тыс. км.