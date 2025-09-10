Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной сосредоточены на двух ключевых темах — территориях и гарантиях безопасности. В эфире One America News Network он сообщил, что Москва хочет получить около 6 тыс. кв. км территорий Украины, которые еще не находятся под контролем войск РФ.

«Сейчас мы сузили все до пары основных вопросов. Один из них — территориальный. Россияне хотят около 6 тыс. кв. км, которые они еще не захватили. Это то, чего они хотят», — сказал Вэнс, не уточняя, о каких именно землях идет речь.

По словам политика, Киев, в свою очередь, требует надежных гарантий безопасности, «будь то от европейцев или кого-то еще». Украина хочет быть уверенной, что после заключения сделки Россия не вернется через несколько месяцев или лет с новыми требованиями, отметил Вэнс.

Он добавил: переговоры достигли «невероятного прогресса», но остается вопрос: «войдут ли русские и украинцы в дверь мира». По его словам, США продолжают активно работать над мирным соглашением.

«Вопрос в том, продлится ли это еще год или месяц и сколько людей погибнет за это время», — сказал вице-президент.