Во время ночного удара России по территории Украины 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента временно прекратили работу четыре аэропорта, включая оба варшавских.
Для нейтрализации дронов в небо были подняты истребители польских ВВС, а также самолеты союзников по НАТО, сообщает Gazeta Wyborcza.
Оперативное командование Польши охарактеризовало проникновение дронов как акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности граждан.
Премьер-министр Дональд Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО о случившемся. Власти страны срочно собрали заседание правительства.
«Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, которые мы предприняли против объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы постоянно поддерживаем контакт», — говорится в сообщении Туска в X.
Гражданам рекомендовано не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.
Официальные лица Польши не уточняют, какой стране принадлежали дроны, нарушившие воздушные границы.
По данным украинских СМИ, в ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись как минимум десять российских беспилотников. К утру, согласно информации украинских мониторинговых ресурсов, все посторонние дроны покинули территорию Польши.