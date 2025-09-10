МИР
1 мин чтения
Польшу атаковали российские дроны?
В стране были временно закрыты четыре аэропорта, в том числе два в столице
В Польшу проникли российские беспилотники / Reuters
10 сентября 2025 г.

Во время ночного удара России по территории Украины 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента временно прекратили работу четыре аэропорта, включая оба варшавских.

Для нейтрализации дронов в небо были подняты истребители польских ВВС, а также самолеты союзников по НАТО, сообщает Gazeta Wyborcza.

Оперативное командование Польши охарактеризовало проникновение дронов как акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности граждан.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО о случившемся. Власти страны срочно собрали заседание правительства.

Читайте также

«Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и действиях, которые мы предприняли против объектов, нарушивших наше воздушное пространство. Мы постоянно поддерживаем контакт», — говорится в сообщении Туска в X.

Гражданам рекомендовано не приближаться к обломкам сбитых аппаратов.

Официальные лица Польши не уточняют, какой стране принадлежали дроны, нарушившие воздушные границы.

По данным украинских СМИ, в ночь на 10 сентября в польское воздушное пространство вторглись как минимум десять российских беспилотников. К утру, согласно информации украинских мониторинговых ресурсов, все посторонние дроны покинули территорию Польши.

