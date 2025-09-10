Во время ночного удара России по территории Украины 10 сентября в воздушное пространство Польши проникли беспилотные летательные аппараты. В результате инцидента временно прекратили работу четыре аэропорта, включая оба варшавских.

Для нейтрализации дронов в небо были подняты истребители польских ВВС, а также самолеты союзников по НАТО, сообщает Gazeta Wyborcza.

Оперативное командование Польши охарактеризовало проникновение дронов как акт агрессии, представляющий реальную угрозу безопасности граждан.

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО о случившемся. Власти страны срочно собрали заседание правительства.