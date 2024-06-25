Россия и Беларусь, наряду с КНДР, Ираном, Афганистаном и Сирией, включены в список из 13 государств, чьи власти причастны к финансированию торговли людьми. Это следует из ежегодного Отчета о торговле людьми за 2024 год, представленного госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Блинкен особо подчеркнул роль цифровых технологий в расширении масштабов торговли людьми.

«Цифровые инструменты усилили охват, масштаб и скорость торговли людьми. Торговцы людьми используют онлайн-платформы для продажи незаконного сексуального контента и применяют зашифрованные сообщения и цифровые валюты, чтобы избежать обнаружения», — заявил Блинкен.

Согласно оценкам Международной организации труда, в 2021 году 27,6 млн человек по всему миру были вовлечены в принудительный труд, что на 2,7 млн больше по сравнению с 2016 годом. Из этих 27,6 млн человек 6,3 млн находились в условиях принудительной коммерческой сексуальной эксплуатации, а 3,9 млн занимались принудительным трудом, навязанным государством.

Посол США по особым поручениям Синди Дайер подчеркнула, что некоторые правительства являются частью проблемы. В отчете Госдепартамента США названы 13 стран, чьи власти «поощряют или финансируют торговлю людьми, включая использование принудительного труда в государственных медицинских учреждениях, сексуальное рабство в правительственных лагерях и вербовку детей-солдат».

В 2024 году список стран-нарушителей включает Афганистан, Беларусь, Бирму, Китай, Кубу, Эритрею, Иран, Северную Корею, Россию, Южный Судан, Судан, Сирию и Туркменистан.

Дайер также отметила, что с ростом миграционного кризиса увеличивается и масштаб торговли людьми.

«Мы призываем правительства предотвращать торговлю людьми и уделять приоритетное внимание проверке мигрантов, которые часто берут в долг у контрабандистов, а затем становятся уязвимыми для торговцев людьми, когда не могут вернуть деньги», — сказала она.