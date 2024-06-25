В столице Кении Найроби протестующие против законопроекта об ужесточении налогообложения манифестанты прорвались через оцепление и вошли на территорию парламента, где депутаты обсуждали этот проект.

Демонстранты подожгли часть парламента. Силы правопорядка вначале применили слезоточивый газ для безуспешного разгона многотысячной толпы, а затем открыли огонь. Сестра Барака Обамы, Аума Обама, пострадала от слезоточивого газа, передает CNN.

Фельдшер Ричард Нгумо сообщил Reuters о более чем 50 пострадавших с огнестрельными ранениями. Он грузил двух раненых в машину скорой помощи возле парламента.

Митинги начались на прошлой неделе из-за предложения президента Уильяма Руто повысить налоги в ежегодном законопроекте о финансах, который парламент должен принять до 30 июня.

Многие протестующие требуют, чтобы глава Кении Уильям Руто ушел в отставку. Он победил на выборах два года назад с обещаниями всячески поддерживать наибеднейшие слои населения. Однако население восприняло введение высоких налогов как нарушение обещаний.

Организаторы протеста также требуют привлечь полицию к ответственности. Активистка Ханифа Адан заявила AFP: «Мы прошли стадию разговоров, и нас не заставят замолчать. Мы требуем прекращения насилия со стороны полиции, уважения наших конституционных прав и свободы высказывать свое мнение, не опасаясь ареста или причинения вреда».

«Есть некоторые вещи, которые трудно понять, например, как можно вводить 16-процентный налог на хлеб? Как можно облагать налогом гигиенические прокладки?» — сказал BBC один из демонстрантов, 24-летний Деррик Мвату.

Согласно МВФ, госдолг Кении к ВВП в 2023 году составил 68%, расходы на обслуживание выросли из-за падения курса кенийского шиллинга. После отмены налогов на хлеб, владение автомобилями и финансовые услуги, правительство предупредило о дефиците бюджета в размере 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд).

Администрация Руто планирует повысить налоги на топливо и экспортные пошлины для наполнения казны и сокращения внешних заимствований.