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Что произошло в Махачкале?
По утверждениям российских телеграм-каналов, в столице Дагестана произошла стрельба. В управлении МВД по республике сообщения о стрельбе в Махачкале не подтвердили
Что произошло в Махачкале?
Махачкала / Фото: Reuters / Others
25 июня 2024 г.

В Махачкале вновь звучат выстрелы возле госпиталя для ветеранов и на улицах Коркмасова и Ленина. Жители города сообщают о рассредоточенных группах силовиков с оружием. С такой информацией выступил ряд российских телеграм-каналов.

ТАСС сообщил, что силовики перекрыли Университетскую площадь в центре города, а людей просили покинуть территорию.

По данным SHOT, в городе введен план «Перехват» в связи с розыском двух вооруженных людей, которые открыли огонь по сотруднику патрульно-постовой службы (ППС).

Источник канала сообщил, что один из сотрудников ППС заметил подозрительную черную Ладу Приору, в которой находились двое мужчин, одетых в черное. При попытке приблизиться они начали стрельбу и скрылись.

Однако в пресс-службе МВД по региону не подтвердили информацию о том, что в центре Махачкалы вводился план «Перехват». В ведомстве сообщили, что проводилась проверка оперативной информации, передает ТАСС.

Вечером 23 июня боевики напали на православные храмы, синагоги и полицейских в Махачкале и Дербенте. В результате атак погибли 21 человек, среди них 16 полицейских и православный священник Николай Котельников.

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил священника Николая Котельникова Орденом Мужества. Медалью «За отвагу» награжден погибший охранник Свято-Успенского собора Михаил Вавилин.

Орденами Мужества и медалями «За храбрость» награждены 20 полицейских, в том числе погибшие и участвовавшие в задержании террористов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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