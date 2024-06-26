Советник президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал мирный план для Украины, представленный советниками экс-президента США Дональда Трампа. Подоляк заявил, что война не может закончиться без привлечения РФ к ответственности.

Во вторник агентство Reuters сообщило, что советники представили Трампу план окончания войны в Украине. Предполагается, что Трамп рассмотрит его реализацию в случае победы на президентских выборах в ноябре. План предусматривает предоставление Украине американского оружия только в том случае, если она вступит в мирные переговоры.

Подоляк сказал, что замораживать войну, которая длится уже 28-й месяц, на нынешних линиях фронта было бы «странно», поскольку Россия нарушила международное право и находится на украинской территории.

«У Украины есть абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Зеленским, там четко сказано — мир может быть только справедливым, мир может быть основан только на международном праве», — сказал он в онлайн-интервью.

Подоляк также подтвердил позицию Украины, назвав условия прекращения огня, объявленные президентом России, абсурдными. Владимир Путин заявлял, что прекратит войну в Украине только тогда, когда Киев согласится отдать четыре региона, на которые претендует РФ, а также откажется от претензий на членство в НАТО.