Власти Германии пересматривают критерии получения гражданства, включая приверженность ценностям страны. Так, с 25 июня в ФРГ вступил в силу новый закон о гражданстве, который прямо требует от заявителей признать право Израиля на существование. Это уникальный случай в мировой практике, когда для получения гражданства одной страны от заявителей требуется признать существование другой.

Новый законопроект также отменяет запрет на двойное гражданство — в стране не разрешалось иметь два паспорта для мигрантов первого поколения. Правительство канцлера Олафа Шольца сделало тему двойного гражданство ключевым предвыборным обещанием, когда пришло к власти в 2021 году, пообещав сократить срок ожидания получения немецкого паспорта новыми гражданами до пяти лет.

Включить пункт о признании Израиля немецкие власти побудила волна антисемитизма в Германии, усилившаяся после израильского вторжения в Газу. Кроме того, рост популярности ультраправых с их антимигрантской повесткой побудили коалицию Шольца пересмотреть свой подход к гражданству как к более строгой мере проверки лояльности немецким ценностям.

«Любой, кто разделяет наши ценности и прилагает усилия, теперь может получить немецкий паспорт быстрее и больше не должен отказываться от части своей идентичности, отказываясь от своего старого гражданства», — заявила министр внутренних дел Нэнси Фэзер.

«Но мы также ясно дали понять: любой, кто не разделяет наши ценности, не может получить немецкий паспорт. Мы провели здесь четкую красную черту и сделали закон намного строже, чем раньше», — подчеркнула политик.

Во вторник министерство внутренних дел подтвердило, что в тест на гражданство будут включены также вопросы по темам антисемитизма, еврейской жизни в Германии и иудаизма. Это будет обязательным требованием для получения немецкого паспорта.

По данным правительства ФРГ, количество антисемитских инцидентов в Германии за первое полугодие 2024 году выросло на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подавляющее большинство из них были актами публично задокументированных ненавистнических высказываний, но было зафиксировано несколько сотен случаев физического насилия в отношении людей и имущества.