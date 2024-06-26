В секторе Газа сохраняется высокий риск голода. Почти все население сталкивается с высоким уровнем острого продовольственного кризиса, а полмиллиона человек — страдают от голода. Об этом говорится в докладе Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности, опубликованном во вторник.

Согласно докладу, более 20 % домохозяйств из 2,2 млн жителей Газы целыми днями и ночами лишены питания. Более половины палестинских семей обменивают свою одежду на деньги, чтобы купить еду, а треть вынуждена собирать мусор, чтобы продать его, говорится в докладе, подготовленном при поддержке ООН.

В марте мониторинг продовольственной безопасности опубликовал предупреждение, что голод в Газе неминуем исходя из прогнозов на конец мая.

Израиль уже несколько месяцев держит палестинский эксклав в жесткой осаде, блокируя доставку основных жизненно важных продуктов питания и медикаментов.

Независимые следователи ООН утверждают, что Израиль использовал голод палестинского населения в качестве оружия войны — как часть политики, которая приравнивается к коллективному наказанию гражданского населения.

Наземное вторжение Израиля в Рафах на юге Газы, включая захват одноименного контрольно-пропускного пункта, перекрыло немногие пути в эксклав для грузовиков с гуманитарной помощью.

Согласно последним прогнозам, в докладе мониторинга говорится, что до сентября 96 % населения Газы столкнется с острым кризисом продовольственной безопасности.

Из них более 495 тыс. человек столкнутся с «крайней нехваткой продовольствия, голодом и истощением возможностей для выживания».

Помимо широкомасштабного разрушения Израилем домов, рынков и гражданской инфраструктуры, почти 60 % сельскохозяйственных угодий Газы были уничтожены или серьезно повреждены, что также существенно повлияло на продовольственную систему, сообщает доклад.

Там же говорится о росте риска вспышек заболеваний из-за «концентрации перемещенного населения в районах со значительно сокращенным количеством объектов водоснабжения, санитарии и гигиены, здравоохранения и других основных объектов инфраструктуры».

Авторы доклада приходят к выводу, что ключевые факторы сложившейся ситуации — непрекращающиеся боевые действия и перемещение населения, а также ограничение гуманитарного доступа в течение последних месяцев.

«Только прекращение боевых действий в сочетании с постоянным гуманитарным доступом может снизить риск возникновения голода», — говорится в докладе.

В ответ на доклад исполнительный директор Oxfam UK Халима Бегум заявила, что улучшение условий на севере Газы, которое произошло после международного давления в середине весны «показывает, что Израиль может положить конец страданиям людей, когда захочет».

«Но так же быстро эти достижения могут исчезнуть, когда доступ снова оказывается ограничен, как это, согласно докладу, происходит сейчас», — добавила она.

«Oxfam вновь настоятельно призывает правительство Великобритании сделать больше, чтобы оказать давление на Израиль и позволить помощи достичь более двух миллионов человек, живущих в этих невыносимых условиях, и прекратить подливать масла в огонь, позволяя продолжать продажу оружия Израилю», — заявила Бегум.