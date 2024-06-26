Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес предупредил, что конфликт с Китаем из-за спорного рифа в Южно-Китайском море может охватить страны всего Индо-Тихоокеанского региона и дойти вплоть до ядерной войны.

Ромуальдес отметил, что спор с Китаем из-за отмели Второго Томаса создал взрывоопасную ситуацию. В последние месяцы китайская береговая охрана жестоко блокировала попытки филиппинских катеров выполнять миссии по снабжению морских пехотинцев, дислоцированных на «Сьерра-Мадре» — севшем на мель корабле на рифе.

«Это самое опасное время. Применение оружия массового уничтожения вполне реально. Есть несколько стран, крупных держав, которые обладают большими арсеналами ядерного оружия. Если что-то случится, весь азиатский регион будет полностью вовлечен», — подчеркнул дипломат.

Отмель Второго Томаса стала самой опасной горячей точкой в Индо-Тихоокеанском регионе: Китай и Филиппины претендуют на этот атолл, так как он имеет стратегическое положение и позволяет контролировать торговые пути из Тихого в Индийский океан. Китайские военные применяют все более агрессивные меры, включая использование водяных пушек, опасный таран судов и применение оружия, чтобы помешать попыткам Филиппин пополнить запасы морских пехотинцев и закрепиться на отмели.

США неоднократно предупреждали Пекин, что Договор о взаимной обороне между США и Филиппинами 1951 года распространяется на судно и его экипаж. Таким образом, если КНР начнет военные действия против Филиппин, Вашингтон будет вынужден включиться.

Манила посадила корабль на мель в 1999 году, чтобы подкрепить свои претензии на риф. Китай заявляет о своем суверенитете над отмелью, но международный трибунал в 2016 году отклонил китайские претензии.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл 25 июня заявил, что кризис вокруг островов был вызван одной из многочисленных провокаций Китая, которые могут «спровоцировать конфликты и разрушить мировую экономику».

На вопрос о том, как спор из-за рифа может спровоцировать крупный конфликт, Ромуальдес привел в пример Первую мировую войну, которая началась после убийства австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда.