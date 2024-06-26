Россия готова к восстановлению дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые инициативы Тбилиси в этом направлении. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Мы продолжаем считать, что это отвечает интересам двух наших народов. Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути», – сказала Захарова в ходе брифинга.

Ранее, 11 июня, грузинский телеканал «Мтавари» сообщил, что Грузия и Россия, возможно, работают над восстановлением дипотношений. В ответ МИД РФ назвал эти сообщения «утками, распространяемыми оппозиционными ресурсами Грузии».

По информации российских СМИ, надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией выразил председатель грузинской партии «Солидарность во имя мира» Михаил Жгенти.

Представитель партии Мамука Пипия обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о полной отмене визового режима с Россией, амнистии грузинских граждан, ранее нарушавших визовый режим, и упрощении трудоустройства в РФ для граждан Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские ведомства проанализируют обращение грузинской партии.

Дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны после войны 2008 года и признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.