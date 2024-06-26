Президент Кении Уильям Руто объявил в среду, что не подпишет законопроект о налоговой реформе, который вызвал массовые протесты по всей стране.

Законопроект, предусматривающий значительное увеличение налогов, был принят парламентом и ждал только подписи президента для вступления в силу. Однако его принятие вызвало массовые протесты в столице Найроби и других городах.

Демонстранты подожгли часть парламента. Силы правопорядка вначале применили слезоточивый газ для безуспешного разгона многотысячной толпы, а затем открыли огонь. Сестра Барака Обамы, Аума Обама, пострадала от слезоточивого газа, передает CNN.

Фельдшер Ричард Нгумо сообщил Reuters о более чем 50 пострадавших с огнестрельными ранениями.

В телевизионном обращении к нации президент Руто заявил: «Кенийский народ громко заявил, что не хочет иметь с этим законопроектом ничего общего. Поэтому я его не подпишу, и он будет отозван».

Согласно МВФ, госдолг Кении к ВВП в 2023 году составил 68%, расходы на обслуживание выросли из-за падения курса кенийского шиллинга. После отмены налогов на хлеб, владение автомобилями и финансовые услуги, правительство предупредило о дефиците бюджета в размере 200 млрд шиллингов ($1,56 млрд).