В республике Коми пассажирский поезд Воркута – Новороссийск сошел с рельсов неподалеку от станции Инта, сообщает ТАСС. Авария привела к сходу девяти вагонов, что вызвало приостановку движения поездов в регионе.

На место происшествия выехали глава муниципального округа и руководитель администрации Инты Владимир Киселёв, первый заместитель градоначальника Григорий Николаев и глава республики Коми Владимир Уйба.

Количество пострадавших пока неизвестно, однако сообщается о травмах различной степени тяжести у части пассажиров, в основном ушибах и порезах от осколков стекол. По данным Следственного комитета, по предварительным данным, погибших нет, однако число пострадавших составляет не менее 70 человек. Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения поезда.

Причиной аварии, по данным «Интерфакса», могла стать поврежденная железнодорожная насыпь, предположительно размытая паводком. Из-за размывов и бездорожья машинам скорой помощи затруднительно добраться до места происшествия, поэтому медиков доставляют туда вертолетами и по железной дороге.

Всего в составе поезда было 14 вагонов, в которых находились 232 пассажира. Около 150 из них ехали в сошедших с рельсов вагонах. Вечером к поезду был подан дополнительный состав для эвакуации пассажиров в Инту, где для них организованы пункты временного размещения.