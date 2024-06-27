Из 30 тыс. мигрантов, получивших гражданство РФ и вставших на воинский учет, треть были отправлены на войну с Украиной. Об этом в четверг отчитался глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Мы стали реализовывать положение нашей Конституции о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и в случае необходимости принять участие в специальной военной операции, — заявил Бастрыкин, отметив что 30 тыс. поставленных на учет иностранцев были «отловлены» его ведомством.

«Нам говорят: «Зачем они там нужны?» Товарищи, рыть окопы и укрепления создавать — для этого нужны хорошие рабочие руки», — добавил чиновник.

Бастрыкин также рассказал о новом способе борьбы с мигрантами в стране, назвав его «фишкой»: многие иностранцы стали покидать Россию после начала регулярных проверок новоиспеченных граждан на предмет их регистрации в военкомате.

Тем не менее Бастрыкин отметил приезд 3 млн иностранцев в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург за первые четыре месяца этого года.

Он предложил ужесточить нормы миграционного законодательства, которые бы обязывали предпринимателей предоставлять государству веские основания для привлечения мигрантов.

Бастрыкин также заявил, что приветствовал бы усиление ответственности за нелегальное пребывание в России — это, как он выразился, должно теперь быть «отягчающим обстоятельством».

Чиновник также призвал лишать гражданства уклонистов из числа иностранцев. У них, отметил Быстрыкин, есть «не только права», но и конституционная обязанность «по защите принявшей их страны».