В Израиле вступило в силу решение Высшего суда о призыве ортодоксальных евреев в армию на равных условиях со светскими гражданами. Против этого шага выступали ультраправые партии из правящей коалиции Биньямина Нетаньяху, однако суд в итоге занял сторону оппозиции и потребовал, чтобы религиозные граждане исполняли гражданский долг наравне со всеми остальными.

Это революционное решение, поскольку ранее все 76 лет существования Израиля ортодоксы были освобождены от службы в армии. Но все изменилось после израильского вторжения в Газу и массового призыва резервистов.

26 июня генпрокурор Израиля поручил израильской армии немедленно призвать 3000 студентов религиозных школ — ешив. Призыв начнет действовать с 1 июля, несмотря на ярые протесты ультраправых политиков.

В письме, адресованном министерствам обороны, финансов и образования, офис генерального прокурора приказал правительству не перечислять бюджетные средства ешивам. Высший суд запретил спонсировать религиозные школы за счет государства.

«Силовые структуры обязаны немедленно принять меры для выполнения постановления о призыве студентов ешив, которые обязаны проходить военную службу, в соответствии с потребностями армии и ее возможностями», — заявил заместитель генерального прокурора Гиль Лимон.

В Израиле на конец июня насчитывается около 63 тыс. студентов ешив, ортодоксальных евреев, которые подпадают под новые правила призыва. Однако в этом году армия планирует призвать только 3 тыс. из них.

Ультраправые партнеры Нетаньяху делают все возможное, чтобы не допустить реализацию постановления суда. Если закон о призыве будет все равно задействован, правые министры из коалиции премьера грозятся выйти из состава правительства — это приведет к развалу правящего блока и новым выборам.

Шансы Нетаньяху победить на таком голосовании минимальны — ни партия премьера, ни он сам не пользуются большой популярностью у жителей Израиля из-за вторжения в Газу и неспособности заключить перемирие с ХАМАС и вернуть заложников.