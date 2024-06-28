Во время предвыборных дебатов в США действующий президент Джо Байден и его соперник Дональд Трамп обменялись обвинениями в отношении войны РФ против Украины.

Трамп возложил на Байдена вину за начало войны, утверждая, что его политика стимулирует президента РФ Владимира Путина к агрессии. Байден в свою очередь обвинил Трампа в предоставлении Путину «карт-бланша» на вторжение.

Трамп также выразил недовольство расходами на помощь Украине, заявив, что Байден предоставляет Украине более 200 млрд долларов. Он подчеркнул, что каждый визит президента Украины Владимира Зеленского в США сопровождается значительными финансовыми запросами.

Во время дебатов Трамп отметил, что Украина сейчас находится в невыгодной позиции, и обвинил Байдена в том, что его действия привели к этому. Трамп заявил, что Украина теряет людей и города из-за «глупых решений» Байдена.

Кроме того, Трамп заявил, что условия, выдвинутые Путиным для прекращения войны, «неприемлемы».

Трамп также связал решение Путина о вторжении в Украину с «некомпетентным» выводом американских войск из Афганистана и подчеркнул, что Байден ведет мир к Третьей мировой войне.

В ответ Байден обвинил Трампа в предоставлении Путину свободы действий в Украине и подчеркнул, что Путин хочет восстановить «советскую империю». Байден назвал Путина военным преступником и выразил опасение, что после Украины Путин не остановится и захватит Польшу и Беларусь.