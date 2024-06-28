Агентство ТАСС сообщает, что в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца всемирно известного бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, начались обыски по делу о теракте в Дагестане.

«Проводится проверка документации. Связано с произошедшими терактами в Махачкале и Дербенте. Один из ликвидированных бойцов ранее тренировался в этом клубе», - заявили в правоохранительных органах республики.

Местные СМИ сообщают, что у школы единоборств дежурят силовики, а рядом со зданием видна тяжелая техника.

Обыски проходят на фоне призывов взять «под жесткий контроль силовиков» школы ММА и мусульманские «молельные дома». Накануне схожие призывы озвучили экс-депутат Госдумы Сергей Марков, представитель Совета по правам человека Кирилл Кабанов и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин с 2023 года призывает «полностью запретить» на территории страны поп-ММА, а накануне глава Следственного комитета назвал исламские молельные помещения «физическим захватом территории» России.

«Они [мигранты] создают объекты своей культуры - молельные дома... То есть они уже физически захватывают нашу территорию не только идеологией, но и конкретными объектами», - заявил он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.