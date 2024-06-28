Ереван подтвердил свое участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который запланирован на 9-11 июля.

Об этом агентству «Арменпресс» сказала спикер МИД Армении Ани Бадалян.

По ее словам, Армения получила приглашение для участия во встрече «в формате партнеров, а также в других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса».

«Других договоренностей пока нет», – добавила Бадалян.

Накануне помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен заявил, что США пригласили Азербайджан и Армению на вашингтонский саммит НАТО.

В феврале глава правительства Армении Никол Пашинян сказал, что Ереван может пересмотреть участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но отметил тогда, что вопроса вступления в НАТО на повестке нет.