Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Хорватии и Боснии и Герцеговины после встречи в Дубровнике. В пресс-конференции приняли участие министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Элмедин Конакович.

Фидан выразил благодарность хорватскому коллеге за проведение встречи в это непростое время и отметил плодотворность обсуждений, направленных на укрепление связей между тремя странами и развитие регионального сотрудничества. Он подчеркнул, что близкие отношения между Боснией и Герцеговиной и Хорватией имеют жизненно важное значение для долгосрочного мира и стабильности в регионе.

Глава МИД Турции рассказал, что обсуждались последние политические события в Боснии и Герцеговине, а также конкретные совместные проекты, которые могут способствовать экономическому развитию региона. Фидан подтвердил непоколебимую поддержку Турцией территориальной целостности, суверенитета и политического единства Боснии и Герцеговины.

Фидан также выразил обеспокоенность по поводу продолжающейся в Боснии и Герцеговине разделительной риторики и действий, подчеркнув важность создания атмосферы согласия для достижения прогресса. Кроме того, обсуждались вопросы реализации инфраструктурных проектов в Боснии и Герцеговине и Хорватии.

Министр отметил, что доволен продуктивным обменом мнениями и подчеркнул готовность Турции проводить такие встречи регулярно для продвижения регионального сотрудничества и взаимопонимания.

Ранее Хакан Фидан провел двухсторонние встречи с министрами иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины и Хорватии.

Фидан находится в Хорватии для участия в субботнем заседании трехстороннего консультативного механизма между Турцией, Хорватией и Боснией и Герцеговиной. В рамках визита также запланированы двусторонние переговоры, добавили в министерстве.