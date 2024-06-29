Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, выступая на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге, призвал срочно запретить ношение никабов в России. Бастрыкин выразил поддержку запрету после вопроса слушателя о необходимости введения таких мер, как в странах Центральной Азии.

Как сообщает издание, вопрос запрета никабов поднял один из участников сессии, где выступал Бастрыкин. По его словам, в Центральной Азии, особенно в Узбекистане, власти запрещают носить религиозные одежды, скрывающие лицо, и «те, кто не может носить никаб там, переезжают в Россию».

Участник форума выразил мнение, что подобный запрет должен быть введен и в России, поскольку «за никабом может быть какая-то спящая ячейка террористическая», и спросил мнение Бастрыкина по этому поводу.

Бастрыкин ответил, что этот вопрос нужно адресовать Государственной думе.

«Это задача Госдумы — принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там [в странах Центральной Азии] это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Но я с вами согласен, надо срочно все это запретить», — заявил он.

Затем Бастрыкин затронул тему недавних терактов в России.

«Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты, террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы, исламисты. Они даже смогли пронести свое знамя исламского террора на нашу территорию, поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коли мы завозим сюда людей, — я вот считаю, что не надо [это делать], — мы должны регулировать их поведение через принятие новых законов», — заявил Бастрыкин.

Заявление главы СК вызвало критику со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Я хотел бы сказать Александру Ивановичу, что в таких высказываниях необходимо быть предельно аккуратным. Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров также подчеркнул, что, если чиновники уровня Бастрыкина «будут позволять себе делать такого рода заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране».