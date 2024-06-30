Если прекращение огня в Газе не случится, полномасштабная война между Израилем и «Хезболлой» может разразиться в «ближайшие недели». Так считают в американской разведке.

Об этом сообщается в статье газеты Politico, последовавшей за сообщением Middle East Eye о том, что на прошлой неделе США намерены поддержать израильское наступление на эту «Хезболлу» в ближайшие недели. Об этом представители Вашингтона сообщили группировке через ливанских посредников.

Американский дипломат Амос Хохштейн сообщил ливанским чиновникам, что Израиль ожидает еще примерно пять недель интенсивных боев в Газе, после чего приостановит основное наступление на эксклав. Однако, по его словам, израильские военные продолжат наносить удары по высокопоставленным чиновникам ХАМАС и проводить атаки с целью возвращения пленных.

По словам Хохштейна, упомянутое затишье в боевых действиях в Газе дает возможность «Хезболле» и Израилю прекратить конфликт и начать переговоры. Об этом сказал арабский чиновник, беседовавший с MEE на условиях анонимности.

Израиль заявил, что разработал планы ограниченного наступления на «Хезболлу». Ливанская группировка также заявила, что готова к войне и имеет список израильских целей, в том числе в Средиземном море.

Однако Politico сообщает, что США считают, что война может начаться из-за просчетов обеих сторон. Ссылаясь на американских чиновников, Politico заявило, что «катализатор войны - например, крупная атака одной из сторон - скорее всего, произойдет без какого-либо предупреждения».

В понедельник министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в США сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что Израиль предпочел бы дипломатическое решение конфликта с «Хезболлой». Об этом сообщил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

В пятницу агентство MEE сообщило, что американские чиновники опасаются, что израильское наступление на Ливан может еще больше спровоцировать союзников Ирана в регионе и укрепить военное сотрудничество Тегерана с Москвой.

Опасения нынешних и бывших американских чиновников вызваны американской разведкой, утверждающей, что Россия рассматривает возможность усиления поддержки так называемой «иранской оси».

Израиль и «Хезболла» обмениваются обстрелами почти ежедневно с 8 октября, но конфликт усилился в июне, после того как Израиль убил Талеба Сами Абдуллу, одного из самых высокопоставленных членов «Хезболлы». В ответ группировка запустила сотни дронов и ракет по Израилю. В середине июня «Хезболла» также дважды публиковала видеокадры израильских военных объектов, сделанных с помощью БПЛА, давая понять свои возможности к противостоянию.