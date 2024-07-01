«Чрезвычайно опасный» ураган 4-й категории Берил обрушился на острова Карибского бассейна в ночь на 1 июля. Ожидается, что шторм принесет сильные ветры и потенциально приведет к наводнениям на Кубе, Сент-Винсет и Гренадине и юго-востоке Мексики, сообщили в американском Национальном центре ураганов.

Ветра в районе Барбадоса достигали 215 км/ч. Синоптики допускают, что ураган может еще стать еще сильнее у берегов Кубы.

«Ожидается, что Берил останется чрезвычайно опасным сильным ураганом, когда его ядро пройдет через Нассо в восточную часть Карибского бассейна», — говорится в последнем сообщении американской метеослужбы.

Ядро урагана прошло через район Нассо утром в понедельник, «нанеся катастрофический ущерб» Сент-Винсенту и Гренадинам, а также Гренаде.

Сезон ураганов в Атлантике длится с 1 июня по 30 ноября. Однако обычно столь сильные ураганы появляются ближе к середине лета, к началу августа. Берил появился раньше сроков и стал самым ранним ураганом 4-й категории за всю историю наблюдений. В последний раз столь мощный шторм в этом регионе в это время наблюдался в июле 2005 года.

Предупреждения об ураганах были выпущены на Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах, Гренаде и Тобаго. Власти и жители Карибских островов активно готовятся к приближению шторма: открывают убежища, отменяют занятия в школах и плановые операции в больницах.

Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли обратилась к нации 30 июня, чтобы предоставить обновленную информацию о Берил. Она сказала, что ураган, как ожидается, пройдет примерно в 120 км к югу от острова, принеся с собой сильные ветры тропического шторма до 80 км/час миль в час. По ее словам, в 33 официальных убежищах по всему острову уже прибыло «несколько сотен» человек.

Премьер-министр Гренады Дикон Митчелл заявил, что в стране будет введено чрезвычайное положение, начиная с 19:00 в воскресенье.

«Все, кроме полиции и основных работников, должны находиться в своих домах или в убежище», — призвал премьер.

В своем обращении к нации в воскресенье Ральф Гонсалвес, премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин, призвал жителей серьезно отнестись к шторму, заявив, что многие здания могут лишиться своих крыш.